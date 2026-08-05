Цена просроченных банковских долгов на торгах достигла рекордных 7,8% в первом полугодии

Цена просроченных банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, в первом полугодии 2026 года достигла рекордных 7,8% от суммы основного долга из-за высокой конкуренции на рынке, рассказал «Ведомостям» управляющий директор ПКБ Павел Михмель. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 5,52%.

«Сейчас оптимальная цена для рынка находится в пределах 5,5–6%. При дальнейшем росте цена может оказаться за чертой рентабельности для крупных игроков рынка даже при сохранении высоких качественных характеристик долгового портфеля», — отметил Михмель.

Объёмы торгов задолженностью растут: коллекторы в январе–июне 2026 года купили у банков долгов на 151,8 млрд рублей, что на 12% больше, чем в первом полугодии 2025 года. Объём выставленной на продажу задолженности вырос на 17% до 185,9 млрд рублей. Первое полугодие стало рекордным как по объёму предложения, так и по объёму закрытых сделок за всю историю наблюдения за рынком, отмечает представитель НАПКА.

По данным Скоринг бюро, к концу 2025 года у заемщиков-физлиц в России накопилось просроченных платежей по ипотеке на сумму в 265,5 млрд руб., что почти втрое превышает объем, фиксировавшийся на конец 2022-го.