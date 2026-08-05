Пожар на складе Wildberries в Тульской области локализован

Возгорание на логистическом объекте Wildberries в Тульской области локализовано.

«Возгорание на логистическом объекте компании в Тульской области локализовано. На месте продолжают работу сотрудники профильных служб», – говорится в сообщении пресс-службы RWB.

Для ликвидации ЧС были задействованы более 15 единиц техники и несколько десятков специалистов.

Напомним, что с середины июля объекты Wildberries неоднократно подвергались атакам, серьёзно пострадали комплексы в Электростали и Котовске, а также в Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге и Рязани. По состоянию на 31 июля прямой ущерб от атак оценивался примерно в 75 млрд рублей. Компания приостановила инвестиционную программу, чтобы сосредоточить ресурсы на поддержке пострадавших продавцов.