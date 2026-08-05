Сибирь вошла в число лидеров по мощности DDoS-атак

Компания RED Security, входит в группу МТС, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, представила итоги исследования киберугроз в отношении Сибири. По данным аналитиков, в первом полугодии 2026 года Сибирский федеральный округ сохранил шестое место среди федеральных округов России по количеству DDoS-атак, однако здесь фиксировали одни из самых серьезных инцидентов.

За первое полугодие 2026 года специалисты RED Security отразили в Сибирском федеральном округе около 700 DDoS-атак. По этому показателю СФО занял шестое место среди федеральных округов России.

Чаще всего злоумышленники выбирали в качестве целей компании из сфер информационных технологий и ретейла, а также организации индустрии гостеприимства. По мнению аналитиков RED Security, интерес к этим отраслям связан с высокой зависимостью бизнеса от непрерывной работы цифровых сервисов и стремлением злоумышленников вызвать максимальные перебои в обслуживании клиентов. Наибольшее количество атак пришлось на организации Красноярска, Новосибирска и Республики Алтай.

Наиболее высокая активность хакеров пришлась на первый квартал – более 60% всех DDoS-атак на регион было зафиксировано с января по март. Самая продолжительная атака длилась более 32 часов, а максимальная мощность атак в регионе превышала 300 Гбит/с, что стало одним из самых высоких показателей среди всех федеральных округов России.

«Сибирский федеральный округ по-прежнему не входит в число лидеров по количеству DDoS-атак, однако отдельные кампании здесь отличаются очень высокой интенсивностью. Это говорит о том, что злоумышленники тщательно выбирают наиболее значимые цели и концентрируют ресурсы для достижения максимального эффекта. Кроме того, мы видим расширение круга атакуемых отраслей: помимо традиционной ИТ, всё чаще под удар попадают организации, напрямую работающие с конечными потребителями, такие как ретейл и предприятия туристической инфраструктуры. Для таких компаний даже кратковременная недоступность онлайн-сервисов может привести к ощутимым финансовым и репутационным потерям», – отметил Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.