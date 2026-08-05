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Автокредитный портфель Банка Уралсиб вырос на 23%

Автокредитный портфель Банка Уралсиб по итогам 7 месяцев 2026 года вырос более чем в 1,2 раза к аналогичному показателю прошлого года и на 01.08.2026 года составил 86,3 млрд рублей. Всего за 7 месяцев текущего года банк выдал автокредитов на сумму 28,7 млрд рублей.

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Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. erid:2VfnxvNGwiT

/ Сибирское Информационное Агентство /
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