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Найден самолет Cessna 182, пропавший в Иркутской области: пилоты живы и ждут эвакуации

Пропавшие в Бодайбинском районе летчики лесопожарного самолёта Cessna 182 вышли на связь, сообщил руководитель поисковых работ, начальник Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Дмитрий Буданов.

«Пилот и лётчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолёту, летевшему по маршруту Бодайбо – Иркутск», — пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем канале в МАКС.

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Лётчики также попросили передать родителям, что живы и здоровы, — сообщил руководитель поисковых работ.

Местонахождение экипажа установлено в 90 километрах от Бодайбо. В настоящее время с аэропорта Бодайбо вылетел вертолёт для их эвакуации.

Напомним, что самолёт Cessna 182 пропал 3 августа 2026 года во время мониторинга лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе Иркутской области. Борт должен был вернуться в посёлок Мама в 20:50, но не вышел на связь. По данным трекера, последние координаты фиксировались в 13:58. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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