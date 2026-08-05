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Ремонт фасадов Спасской церкви завершили в Иркутске

Капитальный ремонт фасадов колокольни Спасской церкви завершили в Иркутске. Накануне состоялась приемка, рассказали в областном правительстве.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Работы провели за счет бюджета Приангарья в рамках программы субсидирования объектов религиозного назначения. Порядка 7 млн рублей были выделены в конце 2024 года. Основные мероприятия завершились в конце 2025-го.

Ремонт фасадов колокольни храма предусматривал полное снятие штукатурного слоя, двойную грунтовку, шпатлевку, восстановление старинной отделки. Кроме того, были проведены дополнительные работы по ремонту паперти и уровня звонницы колокольни. На 30% заменены части балюстрады, обновлены площадка пола и откосы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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