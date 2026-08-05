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Пешеходный мост в Шаманке закрыли на три недели

В Шелеховском районе Иркутской области временно закроют пешеходный мост. Это связано с ремонтными работами, рассказал мэр Максим Модин.

<p>Фото: соцсети Максима Модина</p>

Фото: соцсети Максима Модина

«С завтрашнего дня подрядная организация приступает к ремонту настила на пешеходном мосту в селе Шаманка. Данный мост находится на обслуживании у Дирекции автомобильных дорог Иркутской области, специалисты организовали проведение ремонтных работ. Мост будет закрыт ориентировочно на три недели», – сказал Модин.

Для местных жителей увеличили количество рейсов паромов. Гостей поселка попросили воздержаться от посещения Шаманки на время проведения работ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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