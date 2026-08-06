Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 августа: 10 626,8203 руб/1 г золота и 152,9500/1 г серебра

ЦБ РФ с 6 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 626,8203 руб.

1 грамм серебра - 152,9500 руб.

1 грамм платины - 4 448,0098 руб.

1 грамм палладия - 3 423,2400 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 119,9596 р. (1,14%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7600 р. (1,16%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 231,2102 р. (5,48%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 169,1799 р. (5,20%) .

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