Новости

Маркетплейсы
Товар пострадал, но компенсаций не будет: как атаки на склады Wildberries ударили по продавцам
«Сгорело на складе — заберут квартиру?»: ТПП просит освободить селлеров Wildberries от личных долгов
«Бизнес начал покидать Вайлдберриз задолго до взрывов»: откровение иркутского предпринимателя
Все материалы сюжета

Серию незаконных продаж алкоголя выявили в Иркутской области

Нарушения при продаже алкоголя выявили в Иркутской области. Нарушителям вынесены предупреждения и штрафы, сообщает служба потребительского рынка и лицензирования региона.

«В июле ведомство зафиксировало 11 фактов нарушений обязательных требований алкогольного законодательства, в том числе продажу алкогольной продукции в объекте общепита без фактического оказания услуг общественного питания, продажу пива после 21:00 часа в магазине, расположенном в жилом доме, нарушение порядка учета алкогольной продукции. Составлены протоколы об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

В области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции службой проведены три контрольные закупки, выдано пять предписаний об устранении выявленных нарушений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес