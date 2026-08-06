Серию незаконных продаж алкоголя выявили в Иркутской области

Нарушения при продаже алкоголя выявили в Иркутской области. Нарушителям вынесены предупреждения и штрафы, сообщает служба потребительского рынка и лицензирования региона.

«В июле ведомство зафиксировало 11 фактов нарушений обязательных требований алкогольного законодательства, в том числе продажу алкогольной продукции в объекте общепита без фактического оказания услуг общественного питания, продажу пива после 21:00 часа в магазине, расположенном в жилом доме, нарушение порядка учета алкогольной продукции. Составлены протоколы об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

В области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции службой проведены три контрольные закупки, выдано пять предписаний об устранении выявленных нарушений.