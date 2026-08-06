Правительство на год разрешило продажу бензина «Евро-2» и «Евро-3»

Правительство приняло постановление, которое до 1 июля 2027 года устанавливает временные особенности выпуска в обращение и обращения автомобильного бензина и дизельного топлива, разрешая производство, ввоз и оборот топлива экологических классов К2, К3 и К4 (Евро 2–4), сообщается на сайте кабмина. Одновременно признаётся утратившим силу ранее принятое решение, допускавшее до конца 2026 года обращение бензина класса К5 с повышенным содержанием серы.

«Принятое решение носит временный характер. Оно направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита в условиях изменения логистических цепочек, технологических ограничений и необходимости сохранения бесперебойной работы топливного рынка», — говорится в сообщении Минэнерго в Telegram.

На автозаправочных станциях будет размещена информация об экологическом классе отпускаемого топлива в наглядной форме для осознанного выбора потребителями. Решение позволит направить дополнительные объёмы бензина на внутренний рынок и минимизировать риски перебоев с поставками. При этом, как подчёркивается в сообщении, речь не идёт о пересмотре долгосрочной государственной политики в области экологических требований к моторному топливу.

Напомним, что в июле 2026 года Россия ввела запрет на экспорт дизельного топлива на фоне дефицита и атак на НПЗ. Власти также разрешили выпуск бензина класса «Евро-3» для покрытия внутреннего спроса.