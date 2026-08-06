«Коммерсантъ»: Wildberries готовится запустить собственный мессенджер

Wildberries & Russ зарегистрировала несколько десятков доменов, указывающих на создание собственного мессенджера компании, обнаружил «Коммерсантъ» в данных «СПАРК-Интерфакс». Среди них wb-messenger.ru, chat-wb.ru и чат-вб.рф.

Ранее глава компании Татьяна Ким заявляла, что Wildberries запустил в тестовом режиме мессенджер для сотрудников, который в дальнейшем планировалось масштабировать сначала на российский, а затем и на зарубежные рынки.

Ранее стало известно, что сервис WB Travel компании РВБ вместе со стратегическим партнером – туроператором Fun&Sun открывают фирменный отель под брендом WB Travel в Турции.