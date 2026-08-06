В России впервые с мая зафиксирована недельная дефляция на 0,02%

В России в период с 28 июля по 3 августа индекс потребительских цен составил 99,98%, что свидетельствует о дефляции на 0,02%, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Это первое недельное снижение цен с мая. С начала августа цены не изменились, а с начала 2026 года они выросли на 4,84%.

За отчётный период плодоовощная продукция подешевела в среднем на 0,7%, в том числе капуста (-3,3%), картофель (-2,5%), морковь (-2,3%) и помидоры (-2,2%). При этом огурцы подорожали на 0,8%, яблоки и бананы — на 0,7%. Среди продовольственных товаров выросли цены на гречку (+1,4%), сахар (+1,2%), мясо кур (+0,9%), свинину (+0,5%) и пшено (+0,6%).

Цены на бензин и дизельное топливо снизились на 1,1% и 1,6% соответственно; за неделю бензин подешевел в 46 субъектах РФ. Для сравнения: в августе 2025 года индекс потребительских цен составлял 99,60%, а с начала прошлого года и до августа 2025-го цены выросли на 3,94%.

Напомним, что инфляция за июнь на фоне топливного кризиса вышла на максимумы с начала года. Недельный рост цен обновлял рекорды на протяжении первых двух декад месяца