Нефтегазовые доходы бюджета в июле выросли до максимальных с начала года 934 млрд рублей

Нефтегазовые доходы российского бюджета в июле выросли до максимальных с начала года 934 млрд рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Минфина.

Показатель оказался на 36,6% выше результата июня (683,6 млрд рублей) и на 18,6% выше поступлений за аналогичный период прошлого года (787,3 млрд рублей), превысив ожидания ведомства на 291,9 млрд рублей.

Наибольшую часть поступлений обеспечил налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — 692,2 млрд рублей, что несколько выше результата июля 2025 года (634,1 млрд), но на 28,5% ниже июня (968,6 млрд). Также значительную часть доходов в июле составил налог на дополнительный доход (НДД) — 396 млрд рублей против 302 млрд годом ранее.

Ранее эксперты зарубежного агентства Reuters заявляли, что нефтегазовые доходы российского бюджета, составляющие около пятой части всех поступлений, в июле увеличатся на 60% по сравнению с тем же месяцем прошлого года благодаря росту мировых цен на нефть.