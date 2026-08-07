Товар пострадал, но компенсаций не будет: как атаки на склады Wildberries ударили по продавцам

В результате атак на склады Wildberries («Вайлдберриз») оказались уничтожены товарные запасы предпринимателей со всей страны. При этом компенсации потерь не предусмотрены, поскольку нападения беспилотников официально признаны форс-мажором. Подробнее об ущербе и адаптации к текущим условиям корреспонденту СИА рассказала основатель и директор творческой мастерской «Красиво» Екатерина Леонтьева.

Команда «Красиво» занимается продажей изделий ручного производства в среднем ценовом сегменте. Товар крупногабаритный, маркетплейсы, по словам Екатерины, неохотно принимают такие товары на свои склады, поэтому компания использует схему FBS (продажа со своего склада).

«Это, безусловно, приводит к увеличению транспортных расходов и стоимости логистики. Но вместе с тем то, что мы не размещаем большие объемы изделий на складах как Wildberries, так и Ozon, позволило избежать значительных убытков в текущей обстановке», – рассказала Екатерина.

Однако полностью избежать потерь предпринимательнице не удалось. Часть товара все же пострадала на московском складе и в южном кластере.

«При этом компенсации не будет. Реальность: никаких массовых выплат, кроме "добровольных" (и то по непонятной формуле, которую WB насчитал сам), нет. И не будет», – пояснила собеседница агентства.

Произошедшие события существенно повлияли на желание искать другие торговые площадки. Хотя, как признается Екатерина, они стали триггером, а идея зрела давно.

«Главная причина – очень высокая комиссия маркетплейсов. Например, на Ozon в сентябре 2026 года на крупногабаритный товар она может достигать 55%. К сожалению, пока нет четкого понимания возможных альтернатив», – подчеркнула предприниматель.

Маркетплейсы занимают значительную долю рынка. Людям действительно проще и удобнее заказывать онлайн даже повседневные товары, а не приобретать в офлайн-магазинах.

«Потому идет поиск альтернативных платформ, однако вариантов немного, и условия у них невыгодные», – признала собеседница.