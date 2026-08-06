Инго Банк начал выпуск карт UnionPay

Инго Банк начал выпускать карту международной платежной системы UnionPay, позволяющую оплачивать покупки в Китае, Таиланде, Вьетнаме, ОАЭ и еще более чем в 150 странах.
С ИнгоКартой UnionPay путешествия за границу стали ещё удобнее. Теперь с её помощью клиенты могут не только оплачивать покупки, но и бронировать отели и арендовать автомобили.
Преимущества ИнгоКарты UnionPay:
- Работает в 150+ странах
- Доставка и обслуживание карты – 0 ₽
- Счёт в юанях или рублях на выбор
- Безналичная оплата покупок
- Снятие наличных в банкоматах
- Кешбэк до 10% за покупки по России
С тарифами ИнгоКарты UnionPay можно ознакомиться на сайте банка.
ИнгоКарта UnionPay доступна на сайте и в приложении банка для действующих клиентов.
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