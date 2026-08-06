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Инго Банк начал выпуск карт UnionPay

Инго Банк начал выпускать карту международной платежной системы UnionPay, позволяющую оплачивать покупки в Китае, Таиланде, Вьетнаме, ОАЭ и еще более чем в 150 странах.

С ИнгоКартой UnionPay путешествия за границу стали ещё удобнее. Теперь с её помощью клиенты могут не только оплачивать покупки, но и бронировать отели и арендовать автомобили.

Преимущества ИнгоКарты UnionPay:

  • Работает в 150+ странах
  • Доставка и обслуживание карты – 0 ₽
  • Счёт в юанях или рублях на выбор
  • Безналичная оплата покупок
  • Снятие наличных в банкоматах
  • Кешбэк до 10% за покупки по России

С тарифами ИнгоКарты UnionPay можно ознакомиться на сайте банка.

ИнгоКарта UnionPay доступна на сайте и в приложении банка для действующих клиентов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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