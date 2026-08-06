Минфин в августе купит больше валюты: рубль продолжит дешеветь?

Российский рубль на сегодняшних торгах растет впервые с начала августа. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, пара CNY/RUB на Мосбирже колеблется у 12. «Пара USD/RUB на внебиржевых торгах опустилась к 81,1, пара EUR/RUB снизилась до 93,7», — приводит данные эксперт.

По словам Мильчаковой, Минфин РФ с 7 августа по 4 сентября намерен закупить валюту и золото в ФНБ на 136,17 млрд руб., или 6,5 млрд руб. ежедневно. «Это на 20% больше, чем ведомство приобретало с начала июля по начало августа», — уточняет аналитик.

«ЦБ продолжит "зеркалирование" операций Минфина, продавая валюту и золото на сумму в 0,58 млрд руб. в день. Таким образом, фактический ежедневный объем покупок Минфина составит 5,92 млрд руб. против 4,82 млрд руб. месяцем ранее, то есть станет на 22% больше», — сообщает Мильчакова.

«Цены на нефть за июль выросли на 26%, а российская Urals в начале месяца даже торговалась с премией к эталонным сортам», — поясняет эксперт. «Обычно по бюджетному правилу при росте цен на нефть по итогам предыдущего месяца выше среднегодовой цены нефти, заложенной в бюджет, Минфин в следующем периоде покупает валюту, а при падении цены, соответственно, продает», — напоминает Мильчакова.

«Поскольку у России образовались нефтяные сверхдоходы, ведомство вполне закономерно и в соответствии с нашими прогнозами решило пополнить ФНБ за счет покупок валюты и золота», — считает аналитик. «Это будет оказывать давление на рубль примерно до середины первой декады сентября, то есть до того как станет известно о планах Минфина по поводу валютных операций на следующий месяц», — прогнозирует Мильчакова.

«Если к концу августа – началу сентября блокада Ормузского пролива будет снята, Brent скорректируется в диапазон $60–65 за баррель, что снизит и цену на Urals. Таким образом, в сентябре Минфин может вернуться к продажам валюты, чтобы уменьшить негативное воздействие на рубль», — полагает эксперт.

«Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на август: 77–84, 89–96 и 11,6–12,3 соответственно», — заключает Наталья Мильчакова.