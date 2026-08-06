27% автомобилистов Иркутской области сократили поездки из-за цен на топливо

Четверть автолюбителей Иркутской области (27%) уже стали реже пользоваться автомобилем, почти треть (30%) не откажутся от поездок даже при высокой цене на бензин, показал опрос Дрома.

Остальные автолюбители указали, при какой именно стоимости бензина они сократят поездки на личном авто. Для 17% опрошенных предельная цена топлива составляет 100 рублей за литр, также для 16% — это 150 рублей за литр и для 10% — 200 рублей за литр.

В регионах страны уже сократили использование машины в основном автолюбители Крыма (46%), Пермского края (38%), Воронежской и Тюменской областей — по 37%. В любом случае не перестанут активно пользоваться машиной большинство водителей Сахалина (36%), Амурской области (35%), Приморья и Хабаровского края — по 34%.

При стоимости бензина в 100 рублей сократят поездки водители Омской области (24%), Башкирии и Бурятии — по 23% респондентов. При цене топлива в 150 рублей за литр урежут свои поездки в основном автолюбители Курганской области (25%), Югры (22%), Воронежской и Тюменской областей — по 20%. А при 200 рублей за литр перестанут ездить на машине водители Ростовской области (16%), Крыма (15%) и Татарстана (13%).

Напомним, что в июне–июле 2026 года на топливном рынке России возник дефицит, что привело к введению лимитов на продажу топлива в ряде регионов. ФАС регулярно проводит проверки обоснованности цен на нефтепродукты и выявляет признаки антиконкурентных соглашений.