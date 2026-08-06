Онлайн-продажи автомобилей в России выросли в 4,5 раза в 2025 году

Совокупные онлайн-продажи новых автомобилей в России в 2025 году превысили 10,9 тысячи штук, увеличившись в 4,5 раза по сравнению с 2024 годом, оценивает Smart Ranking. Несмотря на рост, онлайн-канал остаётся небольшим: на него пришлось чуть менее 1% всех продаж новых машин на фоне общего снижения рынка на 15%.

Лидером рынка стал Т-Авто с продажами около 7 тысяч новых машин — на 483% больше, чем годом ранее, что составляет более 64% объёма всех онлайн-продаж. На втором месте Ozon: продажи новых авто на площадке увеличились в 2,5 раза до 2,3 тысячи штук (около 200 автомобилей в месяц), общее количество заказанных с момента запуска категории превысило 3,4 тысячи.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году доля онлайн-продаж автомобилей может достичь 1,5% российского авторынка. В 2024 году рост онлайн-продаж был ещё заметнее — в восемь раз, но тогда он был связан с эффектом низкой базы.

Ранее аналитики назвали самые популярные в Иркутской области автомобили в 2026 году. На первом месте бренд TENET, второе за HAVAL, замыкает тройку Lada.