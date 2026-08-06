Рынок новостроек Москвы переходит в фазу покупателя

На первичном рынке жилья Москвы в первом полугодии 2026 года на один проданный квадратный метр приходилось 14,1 кв. м предложения — на треть больше, чем год назад, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Метриум».

«При сохранении текущего спроса реализация предлагаемых в июне квадратов займёт 14 месяцев против 12 месяцев годом ранее, что делает сегмент новостроек рынком покупателя», — говорят эксперты.

В Est-a-Tet приводят похожие расчёты: экспозиция на столичном первичном рынке уменьшилась на 3% до 3,14 млн кв. м, а объём продаж — на 31,8% до 1,29 млн кв. м. Среднемесячные темпы реализации составили 215 700 кв. м, что позволит распродать весь имеющийся объём за 14,5 месяца против 10 месяцев год назад.

Распроданность строящегося жилья в СФО снижается быстрее, чем в целом по стране. Однако благодаря гибкой политике застройщиков региона Сибирь относительно хорошо подстраховалась от возникновения рисков затоваренности. К таким выводам пришли эксперты Аналитического центра Домклик, изучив данные по рынку жилищного строительства и ипотечных сделок Сбербанка в рамках Domclick Digital Day в Новосибирске.