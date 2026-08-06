Независимых трейдеров могут вытеснить с топливного рынка: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: независимых трейдеров могут вытеснить с топливного рынка, Росстат зафиксировал недельное снижение потребительских цен, названа текущая средняя пенсия в России, а в Иркутской области пилоты пропавшего самолета вышли на связь. Подробнее – в обзоре СИА.

Снижение цен

С 28 июля по 3 августа потребительские цены в России снизились на 0,02%, сообщил Росстат. Предыдущая недельная дефляция была зафиксирована в середине мая и также составила 0,02%. Существеннее всего из товаров подешевели белокочанная капуста – на 3,3%, картофель – 2,5%, морковь – 2,3%. Из услуг уменьшилась цена путевок в дома отдыха, пансионаты – на 2,1%, санатории – 1,4%, проживания в гостиницах категорий четыре и пять звезд – 1,1%.

Средняя пенсия

К 1 июля 2026 года средняя пенсия по старости в России достигла 27,2 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда. Работающие пенсионеры получают в среднем 24,9 тысячи рублей, неработающие – 27,85 тысячи. Год назад средняя пенсия была 25 098 рублей: за год она выросла примерно на 2 тысячи.

Вытеснение трейдеров

Согласно информации «Ъ», структура топливного рынка РФ меняется: независимых трейдеров, работающих с частными АЗС, постепенно замещают компании, тесно связанные с крупнейшими производителями нефти. Эти новые участники биржи ранее были сосредоточены на внебиржевых сделках. Уход независимых трейдеров может создать проблемы для рынка, так как именно они обеспечивали гибкость поставок: занимались хранением, финансированием оборотных средств, дроблением партий и доставкой топлива в регионы.

Выход на связь

Пропавшие в Бодайбинском районе Иркутской области летчики самолета Cessna 182 вышли на связь. «Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолету, летевшему по маршруту Бодайбо – Иркутск», – сообщил губернатор. С аэропорта Бодайбо вылетел вертолет для их эвакуации.

Завершение ремонта

Капитальный ремонт фасадов колокольни Спасской церкви завершили в Иркутске. Накануне состоялась приемка. Рабочие провели полное снятие штукатурного слоя, двойную грунтовку, шпатлевку, восстановление старинной отделки. Кроме того, состоялись дополнительные работы по ремонту паперти и уровня звонницы колокольни. На 30% заменены части балюстрады, обновлены площадка пола и откосы. Обновление обошлось в 7 млн рублей.