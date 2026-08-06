В первом полугодии 2026 года число преступлений по отмыванию денег выросло на треть

За первое полугодие 2026 года в России выявили 1145 преступлений, связанных с отмыванием денег, что примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад МВД «Состояние преступности в России». Рост отмечается второй год подряд. Половина преступлений (574 эпизода) пришлась на случаи в крупном и особо крупном размерах.

Адвокат Екатерина Кутузова считает, что рекордное число выявленных преступлений связано с развитием цифровых инструментов контроля: алгоритмы Банка России, ФНС, Росфинмониторинга и правоохранительных органов позволяют быстрее выявлять подозрительные финансовые операции.

Отмывание денег — это совершение финансовых операций со средствами и имуществом, полученными преступным путём, чтобы придать им вид законного происхождения, напомнил юрист Евгений Пантазий. Такие дела часто возбуждают вместе с расследованиями по мошенничеству, уклонению от уплаты налогов, хищению бюджетных средств, наркоторговле или коррупции. Власти ужесточили контроль, а специалисты могут отслеживать движение средств, транзитные операции, дробление платежей и подозрительные договорные конструкции.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, легализующий обращение криптовалют в России. Документ признаёт цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на них, регулирование и надзор будет осуществлять Банк России.