Новости

Маркетплейсы
Товар пострадал, но компенсаций не будет: как атаки на склады Wildberries ударили по продавцам
«Сгорело на складе — заберут квартиру?»: ТПП просит освободить селлеров Wildberries от личных долгов
«Бизнес начал покидать Вайлдберриз задолго до взрывов»: откровение иркутского предпринимателя
Все материалы сюжета

Девять причалов в Братском районе Приангарья оказались в неудовлетворительном состоянии

Танспортная прокуратура проверила причалы на Братском, Усть-Илимском и Богучанском водохранилищах в Иркутской области. Девять сооружений оказались в неудовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Девять причалов в полной мере не соответствуют предъявляемым требованиям: отсутствуют швартовные и колесоотбойные устройства, не обозначена разметка границы причального сооружения, на некоторых причалах ремонтно-восстановительные мероприятия не проводились длительное время», – пояснили в прокуратуре.

Внесено семь представлений, 12 лиц привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 80 тыс. рублей. Причалы поручено привести в порядок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес