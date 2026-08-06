Девять причалов в Братском районе Приангарья оказались в неудовлетворительном состоянии

Танспортная прокуратура проверила причалы на Братском, Усть-Илимском и Богучанском водохранилищах в Иркутской области. Девять сооружений оказались в неудовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Девять причалов в полной мере не соответствуют предъявляемым требованиям: отсутствуют швартовные и колесоотбойные устройства, не обозначена разметка границы причального сооружения, на некоторых причалах ремонтно-восстановительные мероприятия не проводились длительное время», – пояснили в прокуратуре.

Внесено семь представлений, 12 лиц привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 80 тыс. рублей. Причалы поручено привести в порядок.