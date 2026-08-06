Спасённый экипаж пропавшего Cessna 182 доставлен в Бодайбо

В аэропорту Бодайбо приземлился вертолёт авиационно-поисково-спасательного центра с экипажем пропавшего 3 августа лесопожарного самолёта Cessna 182. Пилот и лётчик-наблюдатель живы, у них небольшие ссадины и ушибы, их увезли на осмотр.

«Как рассказали спасённые, самолёт при происшествии почти не пострадал. Что стало причиной происшествия, ещё предстоит разобраться. Несмотря на случившееся, они смогли дойти до сопки, забраться на неё, самостоятельно собрать радиостанцию и передать сигнал пролетающему самолёту», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем канале МАКС.

Командиру воздушного судна Александру 27 лет, лётчику-наблюдателю Филиппу — 24 года. Он пришёл на работу в Иркутскую базу авиационной и наземной охраны лесов в январе 2022 года десантником-пожарным и был направлен на переобучение на летнаба. Причины происшествия будут проанализированы.

Напомним, что экипаж нашли вчера вечером в 90 километрах от Бодайбо.