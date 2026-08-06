Восемь человек пострадали в ДТП с иномарками на трассе в Иркутской области

В Шелеховском районе Иркутской области на 3-м км трассы Шелехов – Олха – Большой Луг произошло ДТП. Во время инцидента пострадали люди, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что 86-летний водитель Chevrolet Lacetti выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda Fit Shuttle, в салоне которого находилось шесть человек. Дети перевозились без кресел.

Пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Водителя и пассажира Chevrolet госпитализировали.

По факту происшествия организована проверка.