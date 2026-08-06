Опубликованы кадры с места крушения самолета в Иркутской области

В Иркутской области эвакуировали пилотов пропавшего самолета Cessna 182. В настоящее время их доставили на вертолете в Бодайбо. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовала фото с места крушения самолета.

Машина получила повреждения от удара с сопкой, но люди внутри уцелели. Пилот и летчик-наблюдатель, которым 24 и 27 лет, смогли самостоятельно собрать радиостанцию и передать сигнал пролетающему самолету. У них небольшие ссадины и ушибы.

Ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».