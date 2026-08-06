Названы застройщики-лидеры Иркутской области по объему текущего строительства в августе 2026 года

ГК «Новый город» остается лидером рейтинга Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) в Иркутской области по объему текущего строительства.

На начало августа 2026 года доля рынка ГК «Новый город» в регионе составила 11,18% – 99,3 тыс. м². Ранее второе место удерживал ГК «1.618 девелопмент», на сегодня вторая строчка за ГК ДомСтрой (56 тыс. м², 5,31%). Третье место за ГК «Грандстрой» (54,7 тыс. 6,16% м²).

Ранее группа компаний «Грандстрой» официально зарегистрировала рекорд российского девелопмента. На протяжении 57 месяцев подряд — начиная с октября 2021 года — жилые кварталы компании занимали первое место в рейтинге новостроек Иркутской области по потребительским качествам жилья по версии ЕРЗ.