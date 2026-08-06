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Новак: Проблемы с топливом сохраняются в регионах, где много независимых заправок

Проблемы с топливом сохраняются в регионах, где много независимых заправок, заявил вице-премьер Александр Новак. Власти договорились с нефтяными компаниями, что те будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.

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«Вертикально интегрированные нефтяные компании. Обеспечивают максимальные объёмы производства и снимают ограничения на продажу горючего на своих заправках», – сказал Александр Новак.

По его словам, проблемы с топливом сохраняются в регионах, где много независимых заправок.

Напомним, что в июне–июле 2026 года на топливном рынке России возник дефицит, что привело к введению лимитов на продажу топлива в ряде регионов. ФАС регулярно проводит проверки обоснованности цен на нефтепродукты и выявляет признаки антиконкурентных соглашений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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