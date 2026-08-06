Смартаменты теперь в центре Иркутска: стартовали продажи нового апарт-отеля

В Иркутске стартовали продажи апартаментов в новом проекте «СМАРТАМЕНТЫ» на Карла Маркса. Это второй объект сети апарт-отелей в городе. Апартаменты можно приобрести как для получения дохода, так и для проживания в них.

СМАРТАМЕНТЫ на Карла Маркса

Недвижимость, которая работает, как бизнес

Смартаменты – новый для Иркутска формат коммерческой недвижимости, который объединяет частную собственность и гостиничный сервис. Покупатель приобретает апартамент в собственность, а после ввода объекта в эксплуатацию передает его профессиональной сервисной компании, и получает доход от сдачи в аренду. Оператор будет заниматься продвижением апарт-отеля, поиском и заселением гостей, бронированием, уборкой, техническим обслуживанием и решением повседневных вопросов. Собственнику не потребуется самостоятельно искать арендаторов и контролировать работу объекта.

Первый проект сети «Смартаменты» расположен на улице Ширямова. Объект введен в эксплуатацию и в 2026 году начнет принимать гостей. После запуска собственники смогут получать доход от сдачи своих апартаментов. Проект на Карла Маркса является следующим этапом развития сети.

Апарт-отель в центре города

Одним из основных факторов, влияющих на спрос, загрузку номеров и будущий доход собственников является расположение апарт-отеля.

Для нового проекта выбрали исторический и деловой центр Иркутска. Центральная часть города востребована как у туристов, так и у тех, кто приезжает в Иркутск по работе. Рядом находятся достопримечательности, театры, рестораны, набережная, офисы и другая городская инфраструктура. При этом предложение современных объектов размещения здесь ограничено.

От компактных номеров до апартаментов с террасами

В проекте представлены разные форматы недвижимости. В их числе – компактные апартаменты для краткосрочного проживания, семейные лоты и сервисные апартаменты на верхних этажах для длительного пребывания.

Можно выбрать варианты с балконами, террасами и видовыми характеристиками. Часть лотов передадут с готовой отделкой, мебелью и техникой. В апартаментах для длительного проживания отделка не предусмотрена. Это дает возможность создать собственный интерьер для жизни или премиальной аренды.

В составе комплекса появятся ресторан, лобби с гостиничными сервисами, офисные и деловые пространства. Еще одним элементом инфраструктуры станет подземный паркинг, что особенно актуально для исторической части Иркутска.

За счет внутренней инфраструктуры и профессионального управления проект будет работать как единая система, ориентированная на комфорт гостей и эффективную эксплуатацию апартаментов.

Лобби апарт-отеля СМАРТАМЕНТЫ на Карла Маркса

Как устроен доход от сервисных апартаментов

Апартаменты приобретаются через эскроу-счета. После ввода объекта в эксплуатацию собственник передает его в управление сервисной компании. С этого момента все операционные задачи переходят в зону ответственности профессиональной команды, а владельцу остается только получать доход от работы своей недвижимости.

Доход рассчитывается индивидуально: владелец получает результат от сдачи именно своего апартамента, а не усредненную выплату от работы всего объекта. Бронирования между номерами распределяются с помощью CRM-системы, а процесс дополнительно контролируют менеджеры и управляющий апарт-отелем.

По расчетам проекта, потенциальная доходность сервисных апартаментов может составлять от 13 до 16% годовых, а ориентировочный срок окупаемости – от шести до восьми лет*. Фактические показатели будут зависеть от стоимости выбранного апартамента, его загрузки, тарифа размещения и операционных расходов.

Первый объект «Смартаменты на Ширямова» уже введен в эксплуатацию и, как ожидается, в ближайшее время станет практическим подтверждением эффективности модели.

Финансовые сценарии покупки

Новый объект дает возможность войти в развивающуюся сеть на старте продаж и выбрать недвижимость в одной из наиболее востребованных локаций Иркутска.

Для приобретения апартаментов на Карла Маркса предусмотрено несколько финансовых сценариев. Покупатели могут воспользоваться ипотечными программами, рассрочкой или оплатить полную стоимость объекта сразу.

Один из наиболее комфортных вариантов на сегодняшний день – траншевая ипотека, которая позволяет снизить размер платежа в первые месяцы. Например, при стоимости апартамента 7 миллионов рублей первоначальный взнос составит всего 1 миллион 407 тысяч рублей. В течение первых десяти месяцев ежемесячный платеж будет равен 35 000 рублей.** Это пример расчета. Итоговые условия зависят от выбранного апартамента, ипотечной программы и решения банка.

Формат сервисных апартаментов отлично подойдет тем, кто хочет дополнить инвестиционный портфель недвижимостью, но не планирует самостоятельно заниматься арендой, поиском гостей и обслуживанием объекта.

Узнать больше о сети апарт-отелей «Смартаменты» и получить персональный расчет доходности можно по телефону 43-05-05.

* Прогнозируемая доходность, начиная со второго года после запуска отеля. Доход не гарантирован.

** Наличие продаваемых помещений и актуальные цены необходимо уточнять в отделе продаж. ПСК 18,014- 24,812%. Предложение доступно по траншевой ипотеке ПАО Сбербанк, ставка по кредиту от 15,2% годовых. Срок кредитования от 12 до 360 месяцев. Первый транш в размере 50% от стоимости объекта, включая первоначальный взнос - 20,1%, вносится на эскроу-счет при регистрации ДДУ. Второй транш в размере 50% от стоимости объекта вносится на эскроу-счет до 22.05.2027. В случае отказа заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка по кредиту увеличивается. Валюта — рубли РФ. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости.

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