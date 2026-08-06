74% иркутян заранее предупреждают руководство об увольнении по собственному желанию

74% жителей Иркутска, увольняющихся по собственному желанию, заранее информируют руководство о своём решении, показал опрос SuperJob. 26% сотрудников извещают начальство непосредственно в момент подачи заявления.

Менеджеры по персоналу в целом разделяют такой подход: 76% HR-специалистов полагают, что сотрудник должен сообщить о желании уйти как можно раньше (лучше всего — за месяц). И только каждый пятый кадровик (20%) считает, что в соответствии с ТК РФ можно объявить об увольнении непосредственно в момент подачи заявления.

О намерении покинуть компанию заранее сообщают 76% женщин и 71% мужчин.

Наиболее дисциплинированы молодые сотрудники до 35 лет (82%), среди респондентов старше 45 лет — 67%. Среди обладателей среднего профессионального образования заранее уведомляют 79%, с высшим — 72%. При зарплате до 100 тыс. рублей предупреждают 70%, при доходе от 150 тыс. — 85%. От последнего увольнения можно было удержать 35% опрошенных; готовность остаться чаще демонстрируют мужчины (39% против 30% женщин). Основной способ удержания — повышение зарплаты (70%), затем изменение отношения руководства и разрешение конфликтов (13%), снижение нагрузки и улучшение условий труда (по 11%), карьерный рост (10%), соблюдение обещаний (7%).