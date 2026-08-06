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Смена категорий кешбэка стимулирует покупательский спрос

ВТБ проанализировал транзакционное поведение клиентов после того, как им стали доступны новые категории кешбэка. Аналитики банка выявили, что смена категорий создает у пользователей кратковременный, но заметный всплеск покупательской активности. Эффект оказался не разовым: покупки в выбранной категории растут волнообразно, с пиком в первую неделю и повторными всплесками по четвергам и пятницам.

Банк исследовал активность клиентов, у которых в марте не было категорий «Супермаркеты», «Кафе и рестораны», «Дом и ремонт», «Одежда и обувь», «Развлечения», а в апреле эти категории были предложены и выбраны. Выяснилось, что траты в этих категориях в течение месяца после выбора растут в среднем на 22% по сравнению с предыдущим месяцем. Число транзакций по этим категориям увеличивается в среднем на 16%, а средний чек – на 5%.

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Пик покупательской активности фиксируется в первую неделю после выбора – в этот период прирост трат в выбранных категориях в среднем в полтора раза выше, чем тогда, когда категория не была предложена. После первой волны интерес постепенно снижается, однако повторные всплески наблюдаются по четвергам и пятницам, к концу рабочей недели.

Максимальный рост фиксируется в категориях «Дом и ремонт» и «Развлечения» – рост на 40% по сравнению с периодом без этих категорий. Также заметный рост демонстрирует категория «Супермаркеты» (+20%). По возрастным группам наиболее заметно увеличивают расходы после выбора категории клиенты 45-63 лет (рост трат на 30%) и 35-44 лет (+27%).

Аналитики ВТБ отмечают, что такой эффект связан с несколькими поведенческими факторами. Новая категория кешбэка воспринимается клиентами как возможность экономии на новые товары, что снижает психологический порог суммы покупки и стимулирует покупательскую активность. Эффект новизны объясняет высокий спрос в первую неделю: это период тестирования выгоды и пересмотра планов трат.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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