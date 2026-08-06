Сезонная дефляция станет для ЦБ аргументом в пользу снижения ключевой ставки

С 28 июля по 3 августа Росстат зафиксировал снижение потребительских цен на 0,02% после их роста на 0,04% и 0,17% двумя неделями ранее. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, ранее такой же уровень дефляции отмечался с 13 по 18 мая.

«При этом накопленная инфляция с начала августа была нулевой», — приводит данные эксперт. По словам Мильчаковой, в июне рост цен оказался равен 0,87% м/м, июльский показатель, скорее всего, будет примерно на том же уровне.

«Ускорению инфляции в первые месяцы лета, для которых характерно ее замедление, способствовал резкий скачок цен на топливо и ряд услуг. В последние недели тенденция изменилась на противоположную», — поясняет аналитик.

«С 28 июля по 3 августа автомобильный бензин подешевел на 1,1%, а цена на дизельное топливо упала на 1,6%», — сообщает Мильчакова. «Одновременно в пределах 1–1,34% снизилась розничная стоимость белокочанной капусты, картофеля, моркови, свежих помидоров, свеклы и репчатого лука. Это обусловлено снижением расходов аграриев на топливо», — уточняет эксперт.

«При этом недельная дефляция затронула молочные продукты и продукты мясопереработки. В то же время сахар-песок и гречневая крупа подорожали более чем на 1%», — приводит данные Мильчакова.

«Выраженное снижение цен продемонстрировали многие лекарственные препараты. Цены на услуги стабилизировались. Отдых в российских санаторно-курортных учреждениях подешевел на 1,4–2,1%», — уточняет аналитик.

«На август прогнозируем инфляцию месяц к месяцу в пределах -0,02–0,06%», — считает Мильчакова. «Такая динамика может стать для совета директоров Банка России поводом снизить ставку как минимум на 0,25 п.п. на сентябрьском заседании», — заключает Наталья Мильчакова.