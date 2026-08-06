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Спасённый экипаж Cessna 182 рассказал, как выживал в лесу

Члены экипажа пропавшего 3 августа лесопожарного самолёта Cessna 182 Александр Назаров и Филипп Зыков находятся в районной больнице города Бодайбо, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Оба осмотрены неврологом, хирургом и терапевтом, выполнена МСКТ, проводится лечение.

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Министр здравоохранения региона Андрей Модестов вышел с экипажем на связь. Александр и Филипп рассказали ему, как им удалось приземлиться и пережить эти три дня:

«В нашей местности на такой высоте сесть было практически невозможно, но у Александра получилось. Для посадки необходимо 400-600 метров. Мы же садились на 100-200 метрах, но судно столько не прошло – помешали кусты. Шасси сломались, самолет "крутануло" и мы остановились», – рассказал Филипп.

«Опасности были на каждом шагу. Не было еды и воды. Ночевали у самолета под брезентом. Ночью температура опускалась ниже нуля», – вспоминает Александр.

Росавиация классифицировала событие как аварию. Расследованием займётся Межгосударственный авиационный комитет с участием Восточно-Сибирского МТУ Росавиации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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