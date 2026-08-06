Кобзев назвал причину крушения самолета Cessna в Иркутской области

Накануне в Иркутской области потерпел крушение самолет Cessna 182. Почему это случилось, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Решение выполнить посадку в лесу было принято из-за сильного ветра, с которым не мог справиться легкомоторный самолет», – пояснил глава региона.

Воздушное судно получило повреждения. Росавиация классифицировала авиационное событие как аварию. Межгосударственный авиационный комитет с участием Восточно-Сибирского МТУ Росавиации проводит расследование. Цель – установить причины происшествия и принять меры по их предотвращению в будущем.

3 августа самолет Cessna вылетел мониторить лесопожарную обстановку в Бодайбинском районе. На борту были два человека: 27-летний командир воздушного судна и 24-летний летчик-наблюдатель. Спустя время связь с экипажем прервалась, а трекер перестал передавать координаты. При этом сигнал бедствия не подавался, аварийный радиомаяк не сработал.

Позже выяснилось, что пилоты совершили вынужденную посадку, и при ее выполнении транспорт столкнулся с сопкой. Люди при ударе практически не пострадали.