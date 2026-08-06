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Экипаж разбившегося в Приангарье самолета находится в состоянии средней тяжести

Губернатор Иркутской области рассказал о состоянии 27-летнего командира воздушного судна и 24-летнего летчика-наблюдателя, которые находились в рухнувшем самолете Cessna. Члены экипажа получили травмы и ушибы.

«Члены экипажа лесопожарного самолета Cessna 182 Александр Назаров и Филипп Зыков находятся в районной больнице города Бодайбо. Обоих осмотрели невролог, хирург и заведующий терапевтическим отделением, выполнена МСКТ. Состояние обоих оценивается как средней степени тяжести, проводится необходимое лечение», – подчеркнул глава региона.

Проведена телемедицинская консультация со специалистами Иркутской областной клинической больницы.

«Сами они (пилот и летчик – прим. ред.) говорят, что будут считать дату жесткой посадки вторым днем рождения», – резюмировал глава региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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