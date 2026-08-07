Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 августа: 11 010,0000 руб/1 г золота и 160,3500/1 г серебра

ЦБ РФ с 7 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 11 010,0000 руб.

1 грамм серебра - 160,3500 руб.

1 грамм платины - 4 507,5400 руб.

1 грамм палладия - 3 545,4199 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 383,1797 р. (3,61%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,4000 р. (4,84%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 59,5302 р. (1,34%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 122,1800 р. (3,57%) .

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