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Wildberries запустил единое окно поддержки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады

Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила о серии встреч с регионами и запуске цифровой платформы для консультаций. На сайте «RWB Участие» собрана актуальная информация по мерам поддержки, где партнеры могут оставить запрос или задать вопрос.

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«Каждый день мы получаем слова сопереживания и предложения разных видов помощи. Поэтому мы сделали отдельный раздел для компаний, общественных организаций и всех, кто хочет оказать поддержку», — говорится в сообщении.

Встречи с предпринимателями уже прошли в Рязани, Смоленске и Иваново, в ближайшее время они продолжатся в других регионах. Также в активном диалоге с компанией находятся Москва, Ростовская, Нижегородская и Новосибирская области.

Напомним, что в июле–августе 2026 года Wildberries столкнулась с серией атак на склады в нескольких регионах, включая Московскую, Воронежскую, Пензенскую, Волгоградскую, Рязанскую, Ленинградскую и Самарскую области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Удмуртию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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