Европа сделала стратегическую ставку на затягивание украинского конфликта и в ближайшей перспективе не допустит его дипломатического урегулирования. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Родион Мирошник.

По словам дипломата, западные страны целенаправленно торпедируют любые мирные инициативы. «Мы прекрасно понимаем, что западники сделали ставку на продолжение конфликта. Западники сделали ставку на полное отрицание способов достижения мирного урегулирования. Все попытки вести диалог наталкиваются на непримиримое желание европейцев сорвать любые возможности достижения договоренностей», — подчеркнул он.

Мирошник отметил, что переломить эту тенденцию в обозримом будущем вряд ли удастся, так как Европа продолжит финансовую накачку киевского режима. В этих условиях Россия обязана трезво оценивать обстановку.

«С нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией», — подытожил посол.

Однако эта жесткая позиция не означает полного отказа от дипломатии. Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин отметил на полях III Российско-казахстанского медиафорума, что Россия открыта к переговорам при условии конструктивного и зрелого подхода со стороны стран Запада.

«Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали: из переговоров выходила другая сторона — украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя, очень мягко говоря, непоследовательно», — сказал Галузин. По его словам, перспективы диалога появятся только тогда, когда спонсоры Киева созреют для честного разговора, нацеленного на устранение первопричин кризиса.