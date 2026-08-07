Wildberries снизил комиссию и расширил льготы для продавцов FBS

Wildberries объявил о новых мерах поддержки для предпринимателей, работающих по модели FBS (продавцы на маркетплейсах, которые хранят товары на собственном складе, а не на складе площадки). Компания снизила комиссию за оперативную отгрузку на 5 процентных пунктов, увеличила временное окно для поставок и расширила льготный тариф на обработку заказов через пункты выдачи.

Теперь за максимально оперативную отгрузку комиссия для продавца по FBS снижается сразу на 5 процентных пунктов. Также на несколько часов увеличилось окно для возможных поставок, чтобы у партнеров стало ещё больше времени на подготовку заказов и их отправки.

С 7 августа для продавцов по FBS станет значительно дешевле передавать товары на обработку и последующую отправку через ПВЗ Wildberries.

Теперь льготная стоимость в 10 рублей будет действовать сразу для первых 500 товаров, которые продавец ежедневно передает через ПВЗ. Это в пять раз больше, чем раньше. Для всех последующих товаров стоимость останется прежней — 50 рублей за единицу.

Для всех продавцов также станет бесплатной услуга «Выходные дни для склада продавца». Она позволяет заранее указать дни, когда продавец не работает, чтобы при расчёте сроков отгрузки система автоматически учитывала этот график.

Ранее Wildberries перечислила 185 тыс. продавцов два транша поддержки. Также компания выплатила более 40 млн рублей пострадавшим работникам. Напомним, что в июле–августе 2026 года Wildberries столкнулась с серией атак на склады в нескольких регионах, включая Московскую, Воронежскую, Пензенскую, Волгоградскую, Рязанскую, Ленинградскую и Самарскую области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Удмуртию.