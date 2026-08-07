Алкоголь привезет курьер: власти снова обсуждают продажу спиртного на маркетплейсах и через «Почту России»

В России вновь активизировалась дискуссия о легализации онлайн-продажи алкоголя. Ведомства вернулись к обсуждению эксперимента, который может задействовать логистику «Почты России» и инфраструктуру крупных маркетплейсов. Об этом передаёт РБК со ссылкой на заявления статс-секретаря — замминистра финансов Алексея Сазанова.

По его словам, инициатива прорабатывается Минэкономразвития, Минсельхозом и Минпромторгом. Министерство финансов в данном случае выступает лишь согласующей стороной. Сами законопроекты находятся в Госдуме с 2021 года, однако конкретных сроков их рассмотрения пока нет.

Одним из ключевых инструментов контроля рассматривается биометрия для подтверждения возраста покупателей. Эту идею ранее подтверждали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, отмечая необходимость создания отдельной правовой базы и тестирования сервисов верификации.

История вопроса тянется не первый год. Еще в сентябре 2025 года РБК писал о планах запустить пилотный проект по продаже российских вин через интернет с августа 2026 года, однако источники уже тогда предупреждали, что сроки могут сдвинуться. В конце 2025 года соавтор профильного законопроекта Сергей Алтухов прогнозировал, что дистанционная торговля вряд ли заработает раньше 2027 года.

В частности, законопроект об онлайн-продаже именно российского вина, внесенный в парламент в 2023 году, до сих пор не прошел все стадии согласования. По замыслу властей, легализация рынка должна стать главным инструментом борьбы с процветающим серым сегментом доставки спиртного. Для запуска системы потребуется глубокая интеграция служб доставки с ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системой).