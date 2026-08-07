Американские горки на бирже: почему российский рынок рухнул на 1,5% сразу после обновления месячного максимума

Российский фондовый рынок в четверг продемонстрировал экстремальную волатильность, устроив «американские горки» для инвесторов. В ходе торговой сессии Индекс МосБиржи несколько раз обновил месячный максимум, после чего резко развернулся к падению, потеряв на минимуме почти 1,5% (около 34 пунктов) и закрылся на уровне 2285 пунктов.

К середине дня ситуация стабилизировалась: бенчмарк перешел к активному восстановлению и сумел отыграть более половины дневных потерь. Однако полноценного разворота вверх не произошло — предложение акций резко возросло за счет тех инвесторов, кто не успел зафиксировать прибыль во время предыдущего падения и теперь пользуется отскоком котировок.

Фундаментально рыночные настроения должны были толкать индикаторы значительно выше. Сырьевой и валютный факторы сложились в идеальный пазл для роста: нефть дорожала, а рубль ослабевал. Кроме того, новостной фон оставался нейтральным — очередное расширение британских санкций уже давно заложено в цены.

Главным источником неопределенности стала геополитическая пауза. Рынок начал острее реагировать на отсутствие новостей о визите американских переговорщиков в Москву. После анонсированного Дональдом Трампом посещения Киева ожидалось, что делегация сразу отправится в Россию, но тишина заставляет инвесторов нервничать и фиксировать даже малейшие риски.

Тем не менее базовый сценарий остается умеренно оптимистичным, отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. Если появятся признаки прогресса в мирном урегулировании, индекс вернется к уверенному росту и вскоре предпримет новую попытку штурма сопротивления на уровне месячной вершины — отметки 2317 пунктов.