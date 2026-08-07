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Wildberries выдает продавцам справки о повреждении товаров из-за форс-мажора

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Документы заверены усиленной квалифицированной электронной подписью и предназначены для использования партнерами при подтверждении факта ущерба.

«Wildberries начала размещать в личных кабинетах продавцов официальные справки, подтверждающие повреждение товаров в результате обстоятельств непреодолимой силы на логистических объектах компании в период с 18 июля по 3 августа», – сообщили в пресс-службе RWB.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития разрабатывает меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады Wildberries. Первоочередная задача рассматриваемых мер поддержки – восстановление и обеспечение бесперебойных поставок товаров потребителям, помощь поставщикам и производителям в возобновлении деятельности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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