Минэкономразвития прорабатывает меры поддержки пострадавших от атак на склады Wildberries

Министерство экономического развития совместно с Минфином, Федеральной налоговой службой и Центральным банком прорабатывает ряд мер поддержки для предпринимателей, пострадавших от атак на склады Wildberries. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников.

«Для оперативного возобновления и обеспечения стабильной работы партнеров платформы Минэкономразвития под руководством вице-премьера Александра Новака, совместно с Минфином России, Федеральной налоговой службой, Центральным банком прорабатывает ряд мер по поддержке пострадавших предпринимателей», – передает его цитату РИА Новости.

Министр добавил, что первоочередная задача рассматриваемых мер – восстановление и обеспечение бесперебойных поставок товаров потребителям, а также помощь поставщикам и производителям в возобновлении деятельности.

Ранее Wildberries начал выдавать продавцам официальные справки о повреждении товаров из-за форс-мажора и ввел ряд собственных мер поддержки, включая снижение комиссий и расширение льготной обработки заказов.