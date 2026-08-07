Поезд Иркутск — Пекин 2026: РЖД подтвердили запуск маршрута

Спустя шесть лет после пандемии «Российские железные дороги» (РЖД) готовят возвращение легендарного маршрута. Заместитель гендиректора компании Иван Колесников подтвердил, что ведомство ведет активные переговоры с Китаем о возобновлении прямого пассажирского сообщения между Иркутском и Пекином, сообщает РБК.

Обсуждение перспектив трансграничных перевозок прошло 6 августа в Москве на пресс-конференции, посвященной развитию железнодорожного туризма. В рамках этого же мероприятия РЖД презентовали новый международный маршрут — «Великий чайный путь».

Проект воссоздает исторический торговый коридор XVIII века. Протяженность пути превышает 5600 километров. Транссибирская магистраль свяжет Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь и Москву. География проекта стремительно расширяется: инициативу уже поддержали семь регионов, а еще 19 субъектов, включая Санкт-Петербург, выразили готовность присоединиться к туристическому коридору.

Восстановление сообщения происходит на фоне масштабной либерализации визового режима. Китай продлил для россиян односторонний безвизовый въезд до конца 2027 года, сообщили в обновленном разделе FAQ на сайте МИД КНР. Ранее срок действия режима истекал 31 декабря 2026 года. Для граждан других 48 стран безвиз пока действует по старому графику — до конца 2026-го.

Режим позволяет находиться в Китае до 30 дней без оформления визы для бизнеса, туризма, посещения родственников и участия в обменных программах без ограничений по количеству поездок. Напомним, односторонний безвиз для россиян был введен 15 сентября 2025 года. Ответный жест со стороны России действовал с 1 декабря 2025 года по 14 сентября 2026 года. В мае стало известно, что пролонгация режима для граждан РФ была согласована на личной встрече президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Напомним, регулярное железнодорожное сообщение между странами, прерванное в 2020 году, было частично восстановлено только в декабре 2024 года. В прошлом году китайская сторона уже запустила в тестовом режиме состав Пекин — Улан-Батор — Москва.