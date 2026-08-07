Расписание S7 Иркутск — Пекин 2026: восемь рейсов в неделю и новый вылет по пятницам 

S7 Airlines масштабирует присутствие в Китае перед зимним сезоном. Авиакомпания анонсировала расширение полетной программы в Пекин, сделав ставку на ключевые города Сибири и Дальнего Востока.

С 24 октября впервые откроются прямые перелеты из Якутска (дважды в неделю). С этого же периода S7 значительно увеличит плотность сетки рейсов по трем стратегическим направлениям:

Иркутск — Пекин: Частота полетов вырастет до восьми раз в неделю. Для удобства транзитных пассажиров через сибирский хаб добавится дополнительный рейс по пятницам с вылетом в 04:35.

Владивосток — Пекин: Количество вылетов увеличится до пяти в неделю. Дополнительные рейсы из столицы Приморья запланированы на понедельники (06:35), а также среды и пятницы (06:50).

Новосибирск — Пекин: Город остается стабильным международным хабом авиакомпании. Рейсы сохраняются, обеспечивая удобную стыковку для жителей всей Западной Сибири без необходимости лететь через Москву.

Обратное расписание из Пекина (аэропорт Дасин) синхронизировано под утреннее прибытие в Россию: например, вылет из столицы Китая в Иркутск осуществляется в 09:00, во Владивосток — в 08:50.

Расширение маршрутной сети превращает аэропорт Пекин Дасин в удобный транзитный узел для россиян, открывая доступ к другим провинциям КНР и странам Юго-Восточной Азии напрямую из регионов.

Напомним, Китай продлил для россиян односторонний безвизовый въезд до конца 2027 года. Ранее срок действия режима истекал 31 декабря 2026 года. Режим позволяет находиться в Китае до 30 дней без оформления визы для бизнеса, туризма, посещения родственников и участия в обменных программах без ограничений по количеству поездок. Односторонний безвиз для россиян был введен 15 сентября 2025 года. Ответный жест со стороны России действовал с 1 декабря 2025 года по 14 сентября 2026 года. В мае стало известно, что пролонгация режима для граждан РФ была согласована на личной встрече президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.