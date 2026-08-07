Кто в Иркутской области стал зарабатывать больше?

За первое полугодие 2026 года сильнее всего выросли зарплаты у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга, а также безопасности и управления персоналом, выяснили аналитики hh.ru. При этом, несмотря на рост оплаты труда в сегменте полной занятости, самые высокие зарплатные предложения по-прежнему сохраняются в вакансиях с вахтовым графиком.

Лидером по темпам роста зарплат в Иркутской области стала сфера стратегии, инвестиций и консалтинга — медианная предлагаемая зарплата с начала года увеличилась на 31%, до 140,9 тыс. рублей.

Второе место заняла сфера безопасности (+12%, до 66,5 тыс. рублей). Замыкают тройку сразу три профессиональных направления с одинаковой динамикой: управление персоналом, тренинги (до 76,8 тыс. рублей), автомобильный бизнес (до 139,2 тыс. рублей) и медицина, фармацевтика (до 79,9 тыс. рублей) — во всех них зарплатные предложения выросли на 10%.

Также в топ-10 по темпам роста вошли спортивные клубы, фитнес, салоны красоты (+9%, до 70,6 тыс. рублей), наука, образование (+9%, до 60 тыс. рублей), туризм, гостиницы, рестораны (+8%, до 55,3 тыс. рублей), информационные технологии (+8%, до 76,7 тыс. рублей) и добыча сырья (+8%, до 206,4 тыс. рублей). В целом с начала года медианная предлагаемая зарплата в Иркутской области выросла на 16% и по итогам июля достигла 97,4 тыс. рублей.

Еще одна заметная тенденция заключается в том, что работодатели активнее повышают оплату труда в сегменте подработки.

Так, год к году медианная зарплата в вакансиях с гибкой и неполной занятостью выросла на 41%, тогда как в вакансиях на полную занятость рост составил 5%. При этом самые высокие зарплатные предложения по-прежнему зафиксированы в вакансиях для вахтовиков. Летом 2026 года средняя предлагаемая зарплата в этом сегменте достигла 187 тыс. рублей, что на 4% выше, чем годом ранее.

«Работодатели в регионе наиболее активно повышают зарплатные предложения специалистам с опытом работы от 3 до 6 лет. За первое полугодие медианная предлагаемая зарплата для этой категории выросла на 14% и достигла 140,7 тыс. рублей. Это очень показательный сигнал рынка: выше всего сейчас ценятся сильные профессиональные компетенции, которые приходят с практикой, реальными задачами и накопленным опытом. Именно такие специалисты помогают бизнесу быстрее обеспечивать устойчивый результат, поэтому компании готовы платить за их экспертизу заметно больше. При этом интерес к начинающим кандидатам также сохраняется. За первое полугодие зарплатные предложения для специалистов без опыта выросли в среднем по рынку на 7%, до 59,9 тыс. рублей. Это говорит о том, что компании одновременно инвестируют и в опытные кадры, и в будущий кадровый резерв», — комментирует Екатерина Дегтярева, директор hh.ru Сибирь.