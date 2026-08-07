Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий

Президент Владимир Путин подписал указ об исключении международного аэропорта Шереметьево из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. Документ опубликован 6 августа на официальном портале правовой информации. Об этом пишет газета «Известия».

«Внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный указом президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» <...> изменение, исключив из раздела вторую позицию: „227 Международный аэропорт Шереметьево, 30,43“, г. Химки Московской области», — говорится в документе.

Из перечня исключена позиция о принадлежащей государству доле в размере 30,43% акций. Правительству поручено принять решение об использовании «золотой акции» в управлении аэропортом. При возможном отчуждении акций необходимо сохранить основной вид деятельности Шереметьево и провести модернизацию мощностей, а также запрещена передача акций иностранным лицам и контролируемым ими организациям. Указ вступил в силу со дня подписания.

Напомним, что в конце января 2026 года Шереметьево выиграло аукцион по продаже Домодедово с минимальной ценой 66,1 млрд рублей, а Внуково участвовало в торгах, но не стало повышать ставку из-за высокой цены.