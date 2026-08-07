РУСАЛ сделал подарки 100 шелеховским первоклассникам ко Дню знаний

Шестой год подряд компания проводит всероссийскую акцию «Собери ребенка в школу». В преддверии 1 сентября родители первоклассников, работающие на Иркутском алюминиевом заводе, получили сертификаты на 5000 рублей для покупки школьных принадлежностей.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

«Заводчане очень любят эту акцию. Это реальная и своевременная помощь в подготовке к школе. Приятно видеть счастливые глаза ребят и знать, что мы можем поддержать семьи в такой важный день», — отметила Екатерина Видасьева, руководитель пресс-службы ИркАЗа.

Акция РУСАЛа стартовала одновременно во всех городах страны, где работают предприятия компании. В этом году помощь на Иркутском алюминиевом заводе оказали сотне первоклашек из семей работников предприятия.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

«Хочется поблагодарить РУСАЛ за сертификаты в магазин канцелярии. Это действительно важная поддержка к 1 сентября», — поделилась Екатерина Бокарева, жена сотрудника ИркАЗа.

Такие инициативы — важная часть социальной политики РУСАЛа. Поддержка образования в городах, где живут и трудятся сотрудники предприятий, была заложена еще много лет назад основателем компании Олегом Дерипаска.