Импорт автомобилей с пробегом в России вырос на 7% в июле

Импорт легковых автомобилей с пробегом в июле составил 50,5 тысячи единиц, что на 7% превышает показатель июля прошлого года. За семь месяцев 2026 года в Россию ввезено 255,7 тысячи таких машин — рост на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

«В первую очередь в этом году растет ввоз автомобилей с правым расположением руля из Японии. Этот сегмент вырос на 29% до 151,9 тысяч штук. Лидеры тут прежние Toyota (33,5%) и Honda (29,8%)», — рассказал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Ввоз автомобилей с левым рулем сократился на 6,3% до 103,8 тысячи штук из-за повышенной ставки утильсбора для машин мощнее 160 л.с., что особенно повлияло на поставки из Южной Кореи и транзитных стран.

При этом импорт подержанных авто из Китая продолжает расти. В лидеры среди машин с левым рулем вышли Volkswagen (20,5%) и Audi (9,8%), в топ-5 также вошли KIA, BMW и Hyundai.

Ранее эксперты назвали самые популярные в Иркутской области автомобили в 2026 году. По итогам первого полугодия 2026 года в регионе зарегистрировано 3373 новых легковых автомобиля, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.