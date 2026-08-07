АТБ запускает вклад «Ключевой Детский» со ставкой до 18,17%

С 4 августа в депозитной линейке Азиатско-Тихоокеанского банка появился новый вклад «Ключевой Детский» — с переменной процентной ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России. Вклад предназначен для родителей, которые хотят сформировать финансовый резерв к совершеннолетию своих детей.

Процентная ставка по вкладу рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ минус 1%. В случае изменения размера ключевой ставки новая процентная ставка по вкладу начинает действовать с даты вступления в силу новой ключевой ставки.

Максимальная доходность вклада «Ключевой Детский» с учётом капитализации составляет 18,17% годовых при открытии на срок 5 лет. Также средства можно разместить на сроки 6 месяцев, 1 год, 2, 3 и 4 года. Минимальная сумма открытия — 50 000 рублей, вклад пополняемый, минимальная и максимальная суммы пополнения не установлены. Для вкладов сроком от 2 лет пополнение прекращается за 180 дней до окончания срока.

Выплата процентов осуществляется ежемесячно путём причисления к сумме вклада (капитализация), увеличивая доходность. По окончании срока вклад автоматически пролонгируется на аналогичных условиях.

При достижении ребёнком 18 лет вклад можно закрыть досрочно без потери процентов — по ставке вклада. Это правило действует при условии, что вклад был открыт на ребёнка в возрасте до 15 лет (включительно) и в последние 180 дней перед досрочным расторжением вклад не пополнялся. Все средства на вкладе принадлежат ребенку, родители не смогут воспользоваться вкладом без предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Открыть вклад «Ключевой Детский» можно в офисах АТБ. Для оформления необходимы оригиналы или нотариально заверенные копии документов: паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка, а также паспорт ребёнка — по достижении им 14 лет.

Азиатско-Тихоокеанский банк является участником системы страхования вкладов, все вклады застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить более детальную информацию об условиях вклада «Ключевой Детский» и рассчитать доходность можно на сайте банка или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

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