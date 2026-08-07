Интернет для путешествий в 170+ странах: АТБ запустил сервис eSIM для премиальных клиентов

С 3 августа премиальные клиенты Азиатско-Тихоокеанского банка могут оформить eSIM с кешбэком 10%. Виртуальная сим-карта обеспечивает доступ к мобильному интернету в 170+ странах мира без роуминга и переплат.

Сервис eSIM представляет собой виртуальную сим-карту. Она доступна клиентам АТБ, подключившим любую из программ премиального обслуживания – «Статус Лайт», «Статус Плюс» или «Прайвет».

Технология eSIM позволяет пользоваться интернетом в поездках за границу, при этом средства списываются только за фактически использованные килобайты, а оставшийся неизрасходованный баланс не сгорает.

Подключение к локальной сети происходит автоматически после прибытия в страну без необходимости менять настройки или покупать местные сим-карты.

При первом пополнении баланса премиальные клиенты АТБ могут получить кешбэк 10% на баланс eSIM.

Условия акции и промокод направляются банком индивидуально. Подключение сервиса и активация eSIM занимают всего несколько минут.

Более подробную информацию об условиях сервиса eSIM можно получить у персонального менеджера, в офисах банка или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

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